Neuer Service in Moers Standorte für Baumspenden online einsehen

Wer einen ganzen Baum spenden möchte, wählt auf der Karte den Standort aus und schreibt eine Mail an planung.gruen@moers.de mit den Kontaktdaten und der Erklärung zur Kostenübernahme. Ein ganzer Spendenbaum kostet 500 Euro. Gepflanzt werde jeweils in der nachfolgenden Pflanzsaison im Herbst/Winter, so die Stadt. Die langfristige Pflege der gespendeten Bäume und die Sorge um deren Verkehrssicherheit übernehme die Stadt. Der Name des Spenders oder der Spenderin kann werde auf Wunsch auf der städtischen Homepage für einen Zeitraum von zehn Jahren angezeigt.