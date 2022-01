Städteinitiative : Ausschuss will mehr Tempo 30 in Moers

Ausschuss will mehr Tempo 30 in Moers

Moers Die Städteinitiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ setzt sich für eine Änderung der Straßenverkehrsordnung mit mehr Tempo 30 innerorts ein. Dazu könnte es auch in Moers Pilotprojekte geben.

Ebenfalls einstimmig beschlossen haben die Ausschussmitglieder in Moers den Bau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Rathausallee/Im Meerfeld. Er soll großzügig bemessene Gehwege erhalten und begrünt werden. Die Umsetzung ist ab 2023 geplant. Ohne Gegenstimme wurde auch über die Anpassung der Bewohnerparkzonen entschieden. Aufgenommen wurden Straßen im Bahnhofsumfeld sowie in den Bereichen Klever/Wilhelm-Schroeder-Straße, Nordring und Xantener/Essenberger Straße. Keinen Beschluss gab es zu einem neuen Beleuchtungskonzept und dem möglichen Ende der Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung. Hierüber will die Politik in der nächsten Sitzung noch einmal beraten.