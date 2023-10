Digitalisierungsranking Erneut schlechte Noten für die Smart City Moers

Bitkom ist der Dachverband von Unternehmen der IT-Branche in Deutschland. Und er stellt der Stadt Moers ein schlechtes Zeugnis aus, was ihren Grad an Digitalisierung angeht. Das Ranking bewertet den entsprechenden Fort- – oder eben Rückschritt. Auf dem Prüfstand standen in diesem Jahr fünf Kategorien: „Verwaltung“, „Energie und Umwelt“, „IT und Kommunikation“, „Mobilität“ und „Gesellschaft und Bildung“.