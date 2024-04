Klimaschutzaktion in Moers Stadtradeln 2024 – So kann man in Moers mitmachen

Im Jahr 2023 haben 2.09 Moerserinnen und Moerser aktiv am Stadtradeln teilgenommen und in 93 Teams insgesamt 303.151 Kilometer erradelt, teilte die Stadt mit. Dadurch habe der Ausstoß von insgesamt 49 Tonnen Kohlendioxid vermieden werden können. Unter www.stadtradeln.de/moers können alle, die in Moers wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder in einem Verein sind, ein eigenes Team gründen oder einem bereits vorhandenem beitreten. Ein Team muss aus mindestens zwei Personen bestehen. Wer alleine radeln will, könne zum Beispiel dem „Offenen Team“ beitreten, so die Stadt weiter. Jeder Kilometer mit dem Rad wird während der dreiwöchigen Aktionszeit online im Login-Bereich der Homepage eingetragen oder direkt über die Stadtradeln-App getrackt. Für registrierte Teilnehmende gibt es nach dem Ende eine siebentägige Nachtragefrist.