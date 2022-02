Stadtplanung in Moers : Rat sichert Vorkaufsrecht für altes Edeka-Areal in Asberg

Das Areal zwischen Ruhrorter Straße, Bahnlinie Duisburg-Xanten, Münchenstraße und Wilhelm-Müller-Straße aus der Luft. Foto: Norbert Prümen

Moers In einer Sondersitzung hat der Stadtrat eine Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für das Gebiet zwischen Ruhrorter Straße, Bahnlinie, München- und Wilhelm-Müller-Straße beschlossen. Unter anderem soll dort eine neue Feuer- und Rettungswache entstehen. Doch: Es gibt einen weiteren Kaufinteressenten.

Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers

In einer eilig einberufenen Sondersitzung hat der Stadtrat am Samstag die Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für das Gebiet zwischen Ruhrorter Straße, Bahnlinie Duisburg-Xanten, Münchenstraße und Wilhelm-Müller-Straße in Asberg beschlossen, denn – es gibt einen weiteren Kaufinteressenten.

Das 14,3 Hektar große Areal wurde bis jetzt von der Unternehmensgruppe Edeka Rhein Ruhr als Zentral- und Tiefkühllager genutzt. Nach dem Umzug der Verwaltung in einen Neubau in Utfort im vergangenen Jahr soll die geplante Verlagerung des Edeka-Standorts 2022 abgeschlossen sein. Deshalb stellt sich jetzt die Frage, was dann mit den nicht mehr genutzten Flächen geschieht. Ginge es nach dem Wunsch von Politik und Verwaltung, wäre die Frage grundsätzlich geklärt.

Info Neubau für 100 Millionen Euro Neuer Standort Neue 27.000 Quadratmeter Bürofläche, 5,5 Hektar Außenlage, 22 Monate Bauzeit, 100 Millionen Euro Investitionsvolumen: Im Augst wurde der Neubau der Verwaltungszentrale von Edeka Rhein-Ruhr in Utfort eröffnet. Im September folgten die Geschäfte des Nahversorgungszentrums.

15.000 Quadratmeter Natur mussten schließlich für das Projekt in Utfort weichen. Aber Edeka sorgt für reichlich Ausgleich: 41.000 Quadratmeter Wald wurden bereits 2018 im Stadtgebiet angepflanzt.



Alter Standort Seit 1974 steht die Unternehmenszentrale von Edeka Rhein-Ruhr in der Grafenstadt. Bis zum vergangenen Jahr lautete die Adresse: Chemnitzer Straße in Asberg. Jetzt gibt es in Utort einen Edeka-Platz.

Bekanntlich sucht die Stadt Moers nach einem Standort für eine zweiten Feuer- und Rettungswache. Geht es nach der Empfehlung der Gutachter, soll im südlichen Bereich der Innenstadt, sprich: auf dem ehemaligen Edeka-Gelände, neben der Wache am Jostenhof eine zweite autarke Hauptfeuerwache entstehen. Unter anderem in Bezug auf Erreichbarkeit, Gebietsabdeckung, Investitionsbedarf und Entwicklungsperspektive sehen die Berater in dieser Lösung die meisten Vorteile.

Der Feuerwehrausschuss hat die Verwaltung deshalb beauftragt, sich gezielt um das Grundstück beziehungsweise Teile des Grundstücks zu bemühen und Verhandlungen mit der Eigentümerin – die nicht Edeka Rhein Ruhr ist – aufzunehmen. Für die Stadt überraschend erschien jetzt aber ein weiterer Kaufinteressent auf der Bildfläche.

Nach Informationen unserer Redaktion soll das Areal in Moers Teil eines großen Grundstückpakets sein, das der mögliche externe Investor erwerben will. Um für die Stadt die Chance auf das Areal zu wahren, gibt es darum nun den Satzungsbeschluss.

Denn: Paragraf 25 Baugesetzbuch ermöglicht es der Gemeinde in Gebieten, in denen sie städtebauliche Maßnahmen in Betracht zieht, zur, wie es heißt, „Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung“ durch Satzung Flächen bezeichnen, an denen ihr ein Vorkaufsrecht an den Grundstücken zusteht. Das Vorkaufsrecht muss durch ein öffentliches Interesse begründet sein.

Neben dem Ziel „Bau einer Feuerwache“ biete die Aufgabe der Logistiknutzung die Möglichkeit, die städtebauliche Situation vor Ort neu zu ordnen und die Konflikte, die sich aus der direkten Nähe zwischen Wohnen und Gewerbe ergeben, konstruktiv anzugehen, sagt Stadtplaner Martin Dabrock. Der Bedarf an zusätzlichen Kindertagesplätzen im Bereich Mattheck/Josefsviertel sollte nach Möglichkeit in diesem Bereich gedeckt werden. Teile des angrenzenden Wohngebiets könnten in die Pläne einbezogen werden, genauso wie ein Teil der Bahnfläche im Osten des Plangebiets. Bei Letzterem handelt es sich um Teile der Gleisanlagen, die aktuell für den Bahnverkehr nicht mehr genutzt werden und in Teilen bereits abgebaut sind. Überlegungen gibt es, einen großflächigen Einzelhandelsbetrieb wie zum Beispiel einen Baumarkt, anzusiedeln.