Stadtplanung in Moers : Meerbecker wollen Stadtteil weiter mitgestalten

Das Areal des Rheinpreußenstadions, das Invalidenwäldchen und Flächen an der Barbarastraße werden neu entwickelt. Foto: A24 Landschaft Landschaftsarchitektur GmbH, Jan Grimmek, Berlin

Moers Das Forum „Neu:Meerbeck“ schlägt vor, Bürger auch bei der weiteren Erarbeitung eines Konzepts für die neue „grüne und soziale Mitte“ einzubinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

In seinem Beruf war Nachhaltigkeit immer ein Thema. Peter Evers war Geschäftsbereichsleiter beim Ruhrverband Essen in der Wasserwirtschaft. Die Nachhaltigkeit ist für den promovierten Bauingenieur ein Thema geblieben, als er vor einem Jahr beruflich in den Ruhestand ging, um bürgerschaftlich in den Unruhestand zu wechseln und Sprecher des Forums „Neu:Meerbeck“ zu werden.

„Die Arbeiten am Volkspark Neu-Meereck haben begonnen und sollen zügig vorangehen“, sagt der 66 Jahre alte Hochstraßer. „Auf diesen Schatz freuen wir uns schon sehr. Das vorgesehene Betriebs- und Pflegekonzept sollte präventiv um ein Sicherheitskonzept ergänzt werden, um diesen Schatz zu behüten.“

Das Forum „Neu:Meerbeck“ schlägt vor, bei der Erarbeitung eines Sicherheitskonzepts alle Beteiligten einzubinden. „Im Planungsprozess für den Volkspark waren alle Gruppen beteiligt“, sagt der Sprecher. „Die Erfahrung mit der breit angelegten Bürgerbeteiligung war gut. Dadurch wächst die Verantwortung der Bewohner gegenüber ihrem Wohnumfeld. Sie gucken dann anders hin. Das ist ein erster Schritt gegen Vandalismus.“

Das Forum schlägt vor, die Projekte im integrierten Handlungskonzept, die bereits angestoßen sind, zu vertiefen. „Nach den raumplanerischen Maßnahmen können nun die sozialen Aspekte stärker in den Fokus genommen werden“, sagt Peter Evers. „Sichtwort ist hier: Grüner Kern, soziale Mitte.“

Der Meerbecker sieht es als Herausforderung an, den Beteiligungsprozess zu organisieren, der seit dem Beginn der Coronazeit ruht. „Das ist sicherlich nicht leicht“, sagt Evers als Sprecher des Forums. „Die Mitglieder des Forums hoffen, dass der Vorschlag nicht wegen unüberwindbarer Bedenken ins Leere läuft.“

Stadtsprecher Thorsten Schröder beruhigt: „Selbstverständlich werden wir bei den noch nicht geplanten Bausteinen, unter anderem Barbaraplatz und Invalidenwäldchen, die Bürger wieder beteiligen“, sagt er. „Bei der Planung des Aktivparks mit Promenadenring haben wir das getan. Sie ist abgeschlossen und politisch beschlossen.“ Nun werde die Stadt mit Vertretern der Nutzer der Anlage, also in erster Linie den Vereinen, die weitere Unterhaltung besprechen. Die Mitarbeiter des Stadtteilbüros ständen zur Verfügung, auch wenn in der Coronazeit und mit einer Langzeiterkrankung zuletzt eingeschränkt.