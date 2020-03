Stadtplanung in Moers : Politik denkt über Parkhaus an Mühlenstraße nach

Moers Nach CDU-Auffassung soll auch der Moersbach erlebbarer gemacht werden und ein eigenständiger Radweg entstehen.

„Der Mühlenstraße-Parkplatz ist das letzte große innerstädtische Grundstück, dass zudem in städtischer Hand ist“, sagt Fraktionschef Ingo Brohl. „Auch im Hinblick auf die anstehende Nachnutzung des Finanzamtes sollten wir hier klären, wie wir diesen Platz in Zukunft nutzen. Für die Stadt liegen dort Werte, die tatsächlich auch für den Haushalt interessant sind.“

Die Christdemokraten wollen den Parkraum deshalb nach eigener Aussage „in die Höhe bringen“ – mit modernen, begrünten Parkhäusern, von denen mindestens eines in der Nähe der Fußgängerbrücke stehen soll. „Insgesamt wollen wir die Summe der heute bestehenden Parkplätze erhalten, zuzüglich weiterer Parkplätze, die durch die Öffentlichkeit, durch die Menschen, die in der Innenstadt arbeiten und in den Neubauten an dieser Stelle wohnen, genutzt werden“, so Brohl. „Durch die Mischnutzung und Auslastung der verschiedenen Nutzergruppen sowie weiterer Inwertsetzungsprozesse soll die Parkgebühr aber nicht steigen. Auf die freigewordenen bisherigen Parkplätze wollen wir ein durchmischtes Wohnquartier entstehen lassen.“