In der Stadtkirche : Nikolaus und Anne Schneider reden über den Tod

Moers In der Stadtkirche diskutierten der langjährige Pfarrer und seine Frau über Sterbehilfe und das Leben nach dem Tod.

Nikolaus Schneider war lange Jahre Pfarrer in Moers-Hülsdonk, bevor er Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland wurde. Seine Frau Anne Schneider hat Mathematik und ebenfalls Theologie studiert und als Lehrerin gearbeitet. Die beiden sind im nächsten Jahr 50 Jahre miteinander verheiratet und haben im März unter dem Titel „Vom Leben und Sterben“ ein Buch zum Thema Sterbehilfe und Menschenwürde herausgegeben. Am Donnerstag stellten sie sich den Fragen des stellvertretenden Redaktionsleiters der Zeitschrift „Christ & Welt“, Hannes Leitlein, in der nahezu komplett besetzten Moerser Stadtkirche.