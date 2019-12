St.-Josef-Krankenhaus Moers : Kinderaugen strahlen lassen

Moers Anne Mutter, Mitarbeiterin des St.-Josef-Krankenhauses in Moers, hat die Aktion ins Leben gerufen.

In der Vorweihnachtszeit bereiten sich Erwachsene und Kinder auf das Fest vor. Plätzchen werden gebacken, Weihnachtsmärkte besucht und die Kinder schreiben eifrig ihre Wunschzettel für Christkind oder Weihnachtsmann. Doch nicht alle Kinder bekommen ihre Herzenswünsche erfüllt. An diese Kinder dachte Anne Mutter, Mitarbeiterin des St.-Josef-Krankenhauses in Moers, als sie eine Wunschbaum-Aktion ins Leben rief.