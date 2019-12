SCI-Gemeinschaftsschule in Moers : Krippenspiel und Weihnachtskonzert

Moers An der Aufführung waren alle 120 Schülerinnen und Schüler der ersten bis siebten Klasse beteiligt.

Nach dem Konzert verweilten die Zuschauer noch lange bei weihnachtlichem Gebäck und stöberten in der Ausstellung des elterlichen Basarkreises. Die Erlöse kommen wieder dem Förderverein der SCI:Gemeinschaftsschule zu Gute. Ganz im Sinne der Weihnachtsgeschichte und Nächstenliebe geht in diesem Jahr ein Teil der Einnahmen als Spende an das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland in Düsseldorf.