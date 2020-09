Neuerscheinung zur Stadtgeschichte : Buch widmet sich der historischen Festungsanlage von Moers

Moers Die Geschichtswissenschaftlerin Margret Wensky hat einen Band zur oranischen Befestigung der Stadt herausgegeben. Hajo Hülsdonker, Thorsten Kamp, Heike Preuß und Christine Knupp-Uhlenhaut wirken als Autoren mit.

20 Jahre ist es jetzt her, dass die Bonner Geschichtswissenschaftlerin Margret Wensky schon einmal ein informatives Buch über die Moerser Stadtgeschichte herausgegeben hat. Jetzt ist unter ihrer Regie und in Zusammenarbeit mit dem Grafschafter Museums- und Geschichtsverein in Moers erneut ein Werk zu diesem Thema erschienen. Unter dem Titel „400 Jahre oranische Befestigung von Schloss und Stadt Moers 1620 bis 2020“ beschäftigt es sich mit dem großen, 1601 von Moritz von Oranien begonnenen Festungswerk rund um das Schloss, sowie die Alt- und Neustadt in seiner 400-jährigen wechselvollen Geschichte.