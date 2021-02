Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtgeschichte in Moers : Historiker beleuchtet den Erbfolgestreit um 1600

Das Moerser Schloss aus der Vogelperspektive. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers In Gräfin Walburg von Neuenahr-Moers zeigt sich die mitteleuropäische Historie um Reformation und Gegenreformation wie in einem Brennglas. Warum, erklärt Historiker Ulrich Kemper in seiner Monographie „Der Moerser Erbfolgestreit um 1600“.