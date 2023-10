Moers entdecken Stadtführer laden zu Rundgängen durch Moers ein

Die Reihe ‚Moers 1 – 2 – 3‘ startet wieder am Sonntag, 8. Oktober. Der erste Stadtspaziergang beginnt um 10.30 Uhr am Treffpunkt an der Kapelle Ecke Rheinberger Straße/Mühlenstraße. Unter dem Titel „Vom Dorf in die Stadt“ erläutert Gästeführerin und Bauexpertin Eva-Maria Eifert den Teilnehmenden Wissenswertes über den Ursprung von Moers. Er liegt verborgen in der Grünfläche am Startpunkt.