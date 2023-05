Stadtführungen in Moers Wie die NS-Herrschaft Moers verändert hat

Blick auf die Fassaden an der Homberger Straße Im dritten Teil der Reihe „Moers 1-2-3“ am Sonntag, 7. Mai, steht der südliche Teil der Innenstadt im Mittelpunkt. Start ist um 10.30 Uhr am Moerser Bahnhof. Mit der Industrialisierung sind neue Infrastrukturen entstanden. Am Bahnhof kreuzten sich zur Zeit der Dampfloks Schienen und Straßen. Vom Straßenbahndepot hinter dem Bahndamm ist nichts mehr zu sehen, ganz anders beim Schlachthof ein Stück weiter. Beeindruckend ist die Wohnanlage „Tubiskull“ am Vinzenzpark. Die Homberger Straße war früher die Verbindung zwischen Bahnhof und Altstadt. Über Geschäftsgeschossen und Werbeanlagen zeigt sich an vielen Stellen spannende Architekturgeschichte aus mehr als hundert Jahren, ein ganz anderer Blick auf diese nicht immer geschätzte Straße. Dort lohnt es sich, an Fassaden und Gebäuden hochzublicken. Die Teilnahme kostet pro Person sieben Euro.