Stadtfest in Moers Das ist neu beim „Moerser Frühling“

Der Termin für das erste Stadtfest des Jahres ist in Moers festgesetzt: Immer am ersten Sonntag im April – in diesem Jahr ist es der 7. – findet der „Moerser Frühling“ statt. Mit einem abwechslungsreichen Programm will sich die Grafenstadt dann von ihrer besten Seiten präsentieren. Über die Innenstadt verteilen sich Info- und Verkaufsstände. Ab 13 Uhr öffnen die Geschäftsleute ihre Läden und laden zum Stöbern und Shoppen ein. „Wir starten mit dem Moerser Frühling ins Eventjahr und wollen Moers erblühen lassen“, sagt Stadtmarketingchef Michael Kersting: eine Ankündigung, die er wörtlich meint.