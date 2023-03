Stadtfest mit großem Bühnenprogramm Designerin macht Moers zur Mode-Stadt

Auffällige Schnitte, knallige Farben: Orange, Blau, Lila, Gelb – das ist das Markenzeichen der Mode von Tanja Salem. Als die Designerin, die die Media Design Hochschule in München als Beste ihres Jahrgangs beendet und bereits in New York gelebt und gearbeitet hat, vor zwei Jahren ihren Businessplan schrieb, sprach vieles für die Moerser Innenstadt als Standort für ihr Mode-Startup.