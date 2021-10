Stadt Moers versichert : Spielhaus in Kapellen wird bis Ende 2022 fertiggestellt

Auf der Baustelle für das neue Spielhaus in Kapellen wird aktuell wieder gearbeitet – im Innenbereich. Foto: Andreas Albrecht

Moers-Kapellen Weil sich am Neubau des Spielhauses an der Orchideenstraße lange nichts getan hat, befürchtet die Sozialdemokraten Schäden am Gebäude.

Die SPD in Kapellen ist besorgt um den Neubau des Spielhauses an der Orchideenstraße. „Zwar freut es uns, dass es nun auf der Baustelle endlich weitergeht“, so der Vorsitzende des Ortsvereins Stephan Kosin, „jedoch befürchten wir, dass es durch die Witterungseinflüsse der letzten Monate zu Schäden am vorhandenen Baukörper gekommen sein könnte.“

Auch stelle sich der Vorstand des Ortsvereins die Frage, ob der vorgegebene Zeit- und Kostenrahmen überhaupt eingehalten werden kann, heißt es. Beziehungsweise, welche Auswirkungen die Bürger zu erwarten haben, falls das nicht der Fall ist. Ratsherr Andreas Albrecht betont: „Wir sind hier aktuell in einem engen Austausch mit der Stadtverwaltung und werden dieses Projekt, bei dem aus verschiedensten Gründen bisher alles schiefgegangen ist, was schiefgehen kann, weiter kritisch und aufmerksam begleiten, damit die Kinder- und Jugendeinrichtung möglichst bald ihr neues Zuhause beziehen kann!“

Das Spielhaus Kapellen ist eine Einrichtung des Fachbereichs Jugend der Stadt Moers und derzeit an der Ringstraße untergebracht. Es ist eine von insgesamt fünf städtischen Offenen Einrichtungen für Kinder und die einzige dieser Art im Stadtteil. Neben einem täglichen Angebot wie Hausaufgabenhilfe und sozialer Gruppenarbeit finden dort auch Ferienprogramme statt. Das Spielhaus ist zum Beispiel einer von vier Spielpunkten der „Tummelferien“. Es ist montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.