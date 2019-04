Aktion in Moers : Stadt versteigert Fundstücke im Internet

Moers Dieses Mal werden unter anderem auch USB-Sticks und ein Laptop zur Versteigerung angeboten.

Verlorene Fahrräder, Handys oder Schmuck füllen das Fundbüro der Stadtverwaltung. Die Stadt Moers bietet deshalb in Kürze wieder Fundsachen bei einer Online-Versteigerung auf der Internetseite www.sonderauktionen.net an. Eine Vorschau auf die Fundstücke ist bereits möglich. Es handelt sich um abgegebene Gegenstände, deren gesetzliche Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist und bei denen kein Eigentümer oder Finder Ansprüche geltend gemacht hat. Dieses Mal werden unter anderem auch USB-Sticks und ein Laptop zur Versteigerung angeboten. Die Auktion startet am Donnerstag, 2. Mai, um 19 Uhr, und dauert zehn Tage. Es handelt sich um eine Rückwärtsauktion. Das bedeutet, der Anfangspreis fällt ab dem Start kontinuierlich. In dem vorgegebenen Zeitraum können Bieter zum jeweils aktuellen Preis zuschlagen, ein Gebot abgeben oder bestehende Gebote bis zum Startpreis überbieten. Bezahlt wird bar oder mit EC-Karte bei Abholung im Fundbüro. Die Stadt bietet keinen Versand und übernimmt für die Fundobjekte auch keine Garantien.