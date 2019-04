Stadtplanung in Moers : Stadt verkauft ehemaliges Schulareal

Aus der Luft betrachtet: das Areal mit dem ehemaligen Schulgebäude auf der rechten Seite. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers-Meerbeck An der Ernst-Holla-Straße entsteht ein neues Wohnquartier für alle – Junge, Alte und Familien. Auch ein Ärztehaus und ein Pflegeheim sind angedacht.

Das Projekt soll richtungsweisend für die Grafenstadt sein, in vielerlei Hinsicht: In Meerbeck, rund um das Gelände der ehemaligen Justus-von-Liebig-Schule, entsteht ein neues „grünes“ Wohnquartier mit Wohnraum für „alle“: für „junge Alte“, Besserverdiener, Singles, Auszubildende, für Familien, pflegebedürftige und behinderte Menschen.

In Orange ist das mögliche Ärztehaus markiert, daneben in blau der Stadthaus-Komplex. Unten (gelb/mint):Gebäude mit Pflegestation; rechts (beige): die Schule. Foto: ReppCoArchitekten

Die Janssen Grundbesitz GmbH & Co KG aus Goch hat vom Ausschuss für Bauen, Wirtschaft und Liegenschaften sowie vom Stadtrat einstimmig den Zuschlag für die Entwicklung erhalten. Wie berichtet, plant Janssen in Kamp-Lintfort am Tor Ost den Neubau von drei Gebäuden mit insgesamt 60 öffentlich geförderten und sechs frei finanzierten Wohnungen. Baustart der ersten öffentlich geförderten Klimaschutzsiedlung soll dort Mitte des Jahres sein.

Info Fördertöpfe für Vorzeigeprojekt Schulgebäude In dem Gründerzeit-Gebäude war einst die Katholische Volksschule Hochstraß untergebracht, die später zur Maximilian-Kolbe-Schule und noch später Teil der Justus-von-Liebig-Schule wurde. Förderung Gefördert werden könnte das Projekt aus dem „Topf Meerbeck“. Die soziale und bauliche Entwicklung des Stadtteils ist Gegenstand eines Integrierten Handlungskonzepts. Zudem ist Meerbeck Schauplatz des ebenfalls geförderten Programms Innovation City Rollout, bei dem es um Strukturwandel und Klimaschutz geht.

Dass das Unternehmen ein entsprechendes Vorhaben auch in Moers umsetzen will, ist schon länger kein Geheimnis mehr. Bereits Anfang März berichtete unsere Redaktion. Jetzt steht fest: Die Stadt verkauft das Areal rund um das frühere Schulgelände zwischen Tannenbergstraße und Ernst-Holla-Straße, zu dem auch eine benachbarte Grünfläche an der Kirschenallee gehört.

Für das Bebauungskonzept gab es konkrete Vorgaben. Die Stadt möchte den „Wohnungsvorrat für barrierearmes oder -freies und seniorengerechtes bezahlbares Wohnen“ erweitern.

„Im ursprünglichen Bebauungsplan ist an der Kirschenallee auch ein Ärztehaus vorgesehen“, sagt Stadtsprecher Thorsten Schröder. An diesem hat sich Investor Philipp Janssen bei der ersten groben Entwurfsplanung orientiert. „Grundsätzlich kann ich mir an dieser Stelle alles vorstellen“, sagt der Entwickler. Unter der Voraussetzung versteht sich, dass das, was entsteht, auch vermarktbar ist. „Ein fußläufig erreichbares Ärztehaus würde auf jeden Fall ins Konzept passen“, sagt Janssen.

Konkret sehen die ersten Pläne so aus: Fünf zweigeschossige, wohnbaugeförderte „Reihenhäuser“ (Stadthäuser) an der Kirschenallee für junge Familien – direkt neben dem möglichen neuen Ärztehaus. Im zweiten und dritten Obergeschoss wäre Platz für Senioren oder junge Erwachsene in der Ausbildung, im Staffelgeschoss würde der Wohnraum frei finanziert.

Zwei baugleiche Baukörper sollen den neuen Quartierspark im Westen flankieren, mit Wohnungsgrößen zwischen 35 und 59 Quadratmetern. Im nördlichen Baukörper ist ein seniorengerechtes Gebäude mit freifinanziertem Staffelgeschoss vorgesehen, der südliche würde vom LVR angemietet.

Ein dritter zweispänniger Baukomplex am Fuß des Areals könnte geförderten Wohnraum für junge Leute und Senioren bieten, daneben ist eine Pflegeeinrichtung geplant, die nach bedarf vergrößert oder einer Praxis kombiniert werden kann.