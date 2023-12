Streitschlichtung in Moers Stadt sucht zwei Schiedspersonen

Zwei neue Schiedspersonen sucht die Stadt Moers. Die Bezirke Hülsdonk und Moers-Mitte (Bezirk 4) sowie Hochstraß und Scherpenberg (Bezirk 5) müssen neu besetzt werden. Bis Sonntag, 14. Januar 2024, können sich Interessierte bewerben. Die Schiedsleute sollten ihren Wohnsitz in dem entsprechenden Bezirk haben und zwischen 25 und 75 Jahre alt sein. „Die Bewerberinnen und Bewerber müssen besonders zur Streitschlichtung befähigt sein. Die benötigten Kenntnisse werden in Schulungen vermittelt. Freude und Geschick an der Verhandlungsführung sowie Bereitschaft zum Zuhören sind unabdingbare Voraussetzungen zur Ausübung dieses Ehrenamtes“, so die Stadt. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund seien ausdrücklich erwünscht.