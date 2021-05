Wettbewerb für mehr Artenvielfalt : Stadt Moers sucht den schönsten Naturgarten

So sieht der Gewinnergarten aus dem Jahr 2020 aus. Foto: Stadt Moers

Moers Vom 1. Juni bis zum 31. August können Bürgerinnen oder Bürger aus Moers ihre Teilnahmeunterlagen einsenden. Auf die Sieger warten Gutscheine und Sachpreise.

Hinter dem Aufruf steckt folgende Überlegung: Grünflächen sind wichtige Rückzugs- und Lebensräume für Pflanzen und Tiere in der Stadt, insbesondere auch die Grünflächen rund um die privaten Häuser. Mit dem Wettbewerb will die Stadtverwaltung darauf hinweisen, dass es wichtig ist, heimische Pflanzen- und Tierarten zu erhalten sowie die Artenvielfalt zu steigern. Außerdem verbessern mehr Grün und weniger versiegelte Flächen das Klima in der Stadt.