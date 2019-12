Ehrenamt : Stadt Moers sucht eine neue Schiedsperson

Nachbarn geraten in Streit – hier kann eine Schiedsperson unter Umständen helfen. Foto: gms/Signal Iduna

Interessenten können sich bis 7. Januar bewerben.

Auf gute Nachbarschaft: Für den „Bezirk 1 – Kohlenhuck, Bornheim, Repelen, Genend“ sucht die Stadt Moers eine neue Schiedsperson. Nach mehreren Amtsperioden stehe der aktuelle Schiedsmann nach Beendigung dieser Amtszeit für eine weitere nicht mehr zur Verfügung, teilte die Stadt mit. Interessenten können sich bis Dienstag, 7. Januar, bewerben. Sie müssen ihren Wohnsitz in dem entsprechenden Bezirk haben und sollten zwischen 30 und 70 Jahre alt sein. Die Amtszeit startet am 1. Juli 2020 und endet am 30. Juni 2025.