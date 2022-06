250 Straßenbäume, 200 Bäume in Grünanlagen : Stadt Moers startet Baumpflanz-Offensive

Gepflanzt werden sollen Klimabäume wie der Amberbaum. Foto: pst

Moers Innerhalb von fünf Jahren soll der ursprüngliche Straßenbaumbestand – etwa 14.500 Stück – wiederhergestellt sein. Was das die Kommune kostet.

Pro Jahr 250 neue Straßenbäume und 200 neue Bäume in Grünanlagen: Im nächsten Jahr geht die Stadt Moers bei Baumpflanzungen in die Offensive. Die Aufgabe hat der Rat jetzt an die Enni Stadt und Service übertragen. Zum einen handelt es sich um die Wiederherstellung des Straßenbaumbestandes und den Ersatz für künftige Ausfälle.

So soll innerhalb von fünf Jahren der ursprüngliche Straßenbaumbestand (etwa 14.500 Stück) wiederhergestellt sein. Die Kosten liegen bei rund 366.000 Euro pro Jahr. Circa 300.000 Euro kostet die Maßnahme aus dem Klimanotstandsplan der Stadt für die Grünanlagen. Die Pflanzungen führt Enni 2023 in einer ersten Pflanzphase im Frühjahr und in einer zweiten im Herbst/Winter 2023/24 aus.

Die Nachpflanzungen sollen zunächst vor allem in geschützten Alleen und zentralen, innenstadtnahen Bereichen vorgenommen werden. Dazu zählt zum Beispiel die Siedlung Meerbeck, wo Baumreihen und Alleen zum Ortsbild gehören, und hier insbesondere die Donaustraße, in der 2020 bereits erste Ergänzungspflanzungen stattgefunden haben. Spiel-, Bolzplätze und Parkanlagen, die besonders schattenbedürftig sind (zum Beispiel an Wegen und Sitzplätzen), sollen zusätzliche Bäume erhalten.