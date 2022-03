Krieg in der Ukraine : Stadt Moers prüft Unterbringung von Geflüchteten in Turnhallen

Stadt Moers prüft Unterbringung von Geflüchteten in Turnhallen

Krieg in der Ukraine

2015: Flüchtlingsunterkunft in der Turnhalle an der Asberger Straße. Foto: kdi Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers Wie zuletzt im Jahr 2015 an der Asberger Straße könnten Sporthallen in Moers als vorübergehende Unterkünfte genutzt werden. Das sind die Voraussetzungen.

163 Geflüchtete aus der Ukraine hat die Stadt Moers bislang aufgenommen und offiziell registriert. Das ist der Stand von Montagnachmittag. Noch reichten die Unterbringungsmöglichkeiten gerade so aus, sagt Stadtsprecher Klaus Janczyk. Allerdings seien die Platzkapazitäten schon sehr bald erschöpft. Aktuell prüft die Verwaltung deshalb, ob auch Turnhallen – wie zuletzt im Jahr 2015 an der Asberger Straße – als vorübergehende Unterkünfte genutzt werden können.

„Dabei geht es vor allem darum, einen menschenwürdigen Aufenthalt mit einem gewissen Maß an Privatsphäre zu ermöglichen“, sagt Janczyk. Stellwände als Raumteiler seien bereits bestellt. Um welche Sporthallen es genau gehen wird, steht noch nicht fest.

Das Problem: Anders als bei anderen Flüchtlingssituationen gibt es aktuell keine geregelte Zuweisung an die Kommunen und damit auch keine verlässlichen Zahlen. Wegen der aktuellen Lage rät die Stadt dazu, auch die Landeserstaufnahmeeinrichtung NRW in Bochum, Gersteinring 50, Telefon 02931 82 - 6600, in Betracht zu ziehen. Sofern sich Gruppen von mehr als 30 Personen ankündigen, wird gebeten, die städtische Hotline unter Telefon 02841 201-209 anzurufen, die montags bis freitags besetzt ist. Die Stadt nimmt dann unmittelbar Kontakt mit der Bezirksregierung Arnsberg auf.