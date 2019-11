Vorgabe der Denkmalpflege : Stadt Moers lässt Trampelpfade zum Park entfernen

Moers Aus Sicht der Denkmalpflege handelt es sich bei diesen um „Eingriffe in die historische Substanz“.

An der Zahnstraße sind in einem Rutsch mehre Zugänge zum Schlosspark entfernt worden. Passanten haben sich deshalb an unsere Redaktion gewandt. Ob es nun weniger Ein- und Ausgänge in den Park gebe als zuvor, lautete eine Frage. Tatsächlich hat die Stadt Moers einige Wege entfernen lassen. Bei diesen habe es sich allerdings um Trampelpfade gehandelt, so Stadtsprecher Thorsten Schröder. Insgesamt gebe es 27 Zugänge, von denen die meisten selbst entstandene Pfade sind, sagt Hans-Peter Hilger vom Fachdienst Grünflächen und Umwelt. Hilger erklärt, dass alle Vorhaben an der historischen Wallanlage erst vom Rheinischen Amt für Denkmalpflege beantragt werden müssen. Als Auflage für das Mobilitätskonzept der Stadt, das vorsieht, rollstuhlgerechte Zu- und Ausgänge im Park zu schaffen, hat das Amt für Denkmalpflege den Rückbau von Trampelpfaden gefordert. Denn aus Sicht der Denkmalpflege handelt es sich bei diesen um „Eingriffe in die historische Substanz“.