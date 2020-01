Geschwindigkeitsmessung : Stadt Moers kauft neues Blitzgerät

Moers Immer öfter melden sich bei der Stadt Bürger, die über zu viel, zu schnellen, zu lauten Verkehr klagen. Ein oft an die Stadt und Politiker herangetragener Wunsch: mehr Überwachung – sprich: mehr blitzen.

Mit dem neuen Gerät werden auch Messungen an Stellen möglich sein, wo dies bisher nicht oder schwierig war. Das alte Blitzgerät der Stadt, das in einem Auto eingebaut ist, habe keine GPS-Funktion. Es müsse schnurgerade an der Straße ausgerichtet werden. Zudem seien Fahrbahnmarkierungen – ein normaler weißer Mittelstreifen – nötig, um das Gerät korrekt zu kalibrieren. „Sonst sind die Ergebnisse der Messungen nicht gerichtsverwertbar“, sagte Schröder. Das neue Blitzgerät werde zudem weniger Personaleinsatz erfordern als das bisherige. „Wir können es einfach irgendwo hinstellen und später wieder abholen.“