Stadt Moers informiert Briefwahl noch bis Freitag beantragen

Am 9. Juni findet in Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament statt. Wahlbenachrichtigung verloren oder am Wahltermin nicht zu Hause? Was Wähler jetzt wissen müssen.

04.06.2024 , 05:15 Uhr

Am 9. Juni ist Europawahl. Foto: dpa/Jan Woitas

Für die Europawahl am Sonntag, 9. Juni, sind alle Wahlbenachrichtigungen verschickt worden. Vor dem Gang ins Wahllokal empfiehlt die Fachgruppe Wahlen der Stadt Moers zu prüfen, ob sich der Ort geändert hat. Die Adresse ist auf der Benachrichtigung vermerkt. Was tue ich, wenn ich meine Wahlbenachrichtigung verloren habe? Bei Verlust der Wahlbenachrichtigung müssen die Wahlberechtigten ihre Personalausweise oder Reisepässe zur Identifikation bereithalten. Grundsätzlich kann ein Antrag auf Ausstellung von Briefwahlunterlagen noch bis Freitag vor der Wahl, 7. Juni, 18 Uhr, im Briefwahlbüro im Rathaus oder telefonisch gestellt werden. Auch online ist dies auf der Website der Stadt Moers im Bereich Europawahl 2024 möglich. Bis wann kann ein neuer Wahlschein erteilt werden? Versichern Wahlberechtigte glaubhaft, dass ihre beantragten Wahlscheine nicht zugegangen sind, können ihnen bis zum Tag vor der Wahl am Samstag, 8. Juni, bis 12 Uhr neue Wahlscheine erteilt werden. Nur bei einer nachweislich plötzlichen Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag am 9. Juni bis 15 Uhr gestellt werden. Verlorengegangene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Bis wann können die Unterlagen am Wahlsonntag bei der Stadt eingeworfen werden? Wer den rechtzeitigen Gang zum Briefkasten verpasst hat, kann die Unterlagen noch am Wahlsonntag bis 18 Uhr bei der Stadt Moers (Hausbriefkasten des Rathauses) einwerfen. Wo befindet sich das Briefwahlbüro? Das Briefwahlbüro ist zu finden im Rathaus Moers, Rathausplatz 1, 47441 Moers, Nordflügel, 2. Obergeschoss, Raum 2.070 (Besprechungsraum Seelow), Telefon: 02841 201-908, E-Mail: briefwahl@moers.de Es ist zu folgenden Sprechzeiten geöffnet: Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, Freitag von 8 bis 12 Uhr, Sonderöffnungszeiten: Freitag, 7. Juni, von 8 bis 18 Uhr

(juha)