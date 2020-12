Kabarettist und Schriftsteller : Stadt Moers erhält Teilnachlass von Hanns Dieter Hüsch als Schenkung

Moers Die Exponate sollen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dazu gehören Objekte wie der berühmte rote Pullover mit Zweispitz, von Hüsch selbst gemalte Bilder, zahlreiche Auszeichnungen, aber auch Privates wie der Spazierstock des Künstlers.

Auch Bürgermeister Christoph Fleischhauer ist froh über die großzügige Schenkung: „Hüsch hat die Moerser insbesondere in seinen früheren Jahren mit seinem Blick auf die Stadtgesellschaft herausgefordert. Heute freuen sich alle, dass Moers und seine Menschen immer wieder in den Werken des Künstlers vorkamen. Umso schöner ist es, dass ein Teil Nachlasses nun in Moers bleibt!“ Ein Teil der Objekte ist künftig in der neuen Dauerausstellung im Alten Landratsamt zu sehen, die gerade entsteht. Notizbücher, Manuskripte, Korrespondenz soll Forschenden für ihre Arbeit über das Stadtarchiv zugänglich gemacht werden.

Biografie Hanns Dieter Hüsch (Foto: KDI) wurde am 6. Mai 1925 in Moers geboren. Er verließ Moers zwar bereits Mitte der 40er Jahre, blieb seiner Heimatstadt, dem Niederrhein und den Menschen in der Region aber immer verbunden. Sie finden sich in zahlreichen seiner Texte und Programme wieder. Berühmt wurde Hüsch als Kabarettist, er aber auch war Schriftsteller, Schauspieler, Liedermacher, Synchronsprecher und Rundfunkmoderator. Hanns Dieter Hüsch starb am 6. Dezember 2005 in Werfen. Begraben wurde er in Moers auf dem Hülsdonker Hauptfriedhof.