Klimaauschuss Krefeld Surfpark: Krefeld muss CO2-Bilanz nachbessern

Die Methodik ist kompliziert; im Kern geht es darum, dass der Strom-Mehrverbrauch des Surfparks den Einsatz fossiler Energie zur Stromerzeugung verlängert. Insofern darf nicht einfach die Gleichung „Ökostrom = null CO 2 -Ausstoß“ veranschlagt werden, wenn der Betreiber den Ökostrom nicht selbst am Gebäude erzeugt. Versäumt hat es die Stadt demnach auch, den CO 2 -Abdruck beim Bau des Surfparks zu veranschlagen, bei dem Beton zum Einsatz kommen soll. Und dies, obwohl es in den Rückbauverträgen Angaben über die Betonmengen gebe. Bei der Produktion von Beton fällt besonders viel CO 2 an.