Rheurdt

11. November 2022

In Rheurdt reitet St. Martin am Freitag, 11. November, durch die Straßen. Wie gewohnt zieht die ganze Gemeinde mit Martinsspiel und buntem Laternenzug durch die geschmückten Straßen. Im Anschluss findet traditionell ein geselliges Beisammensein am großen Martinsfeuer im Burgerpark bei Glühwein, Apfelpunsch, Kaltgetränken und Grillwurst statt, organisiert von den Pfadfindern St. Nikolaus Rheurdt. Der Ausschank beginnt erst nach dem Martinsspiel, wenn der Zug auf dem Weg durchs Dorf ist.