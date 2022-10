Laternenumzüge 2022 : Hier zieht St. Martin durch die Grafenstadt Moers

Moers St. Martin wird nach schwierigen Corona-Jahren 2022 in Moers wieder ein großes Fest. Viele Schulen und Kindergärten haben Aktionen angekündigt. Wir geben eine Übersicht über die geplanten Züge.

Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen Jahren für großes Chaos gesorgt. Vor allem die Vertreter des Brauchtums in der Region waren durch diverse Absagen arg gebeutelt. Den Impfstoffen sei Dank gibt es in diesem Jahr aber wieder größere Freiheiten. So auch beim St.-Martins-Fest.