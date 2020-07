St. Josef Moers : Freiluft-Gottesdienste mit hochkarätiger Blasmusik

Gut angekommen ist der Gottesdienst unter freiem Himmel in St. Josef. Weitere Messfeiern „open air“ folgen in St. Bonifatius und St. Ludger. Foto: Gemeinde St. Josef

Moers Die Gemeinde St. Josef in Moers hat eine Reihe mit Open-Air-Gottesdiensten organisiert. Mit dabei ist das Bläserquartett Brassfabrik. Ein Gottesdienst in St. Josef hat bereits mit großem Erfolg stattgefunden. Weitere folgen in St. Ludger und St. Bonifatius.

Eine schöne Idee ist mit Blick auf die Corona-Schutzvorschriften an der Gemeinde St. Josef Moers entstanden. Bereits am 5. Juli hat es dort auf dem Kindergartengelände St. Josef einen Gottesdienst unter freiem Himmel gegeben. Mit dabei war das Quartett Brassfabrik mit Olaf Krüger (Trompete, Flügelhorn), Kay Keßler (Trompete, Flügelhorn), Hansjörg Fink (Posaune) und Karsten Süßmilch (Bassposaune). Die vier Blechbläser kommen aus aus unterschiedlichen musikalischen Stilrichtungen. Allen gemeinsam ist, dass sie neue klangliche Wege gehen wollen, frei nach dem Motto: „Erlaubt ist, was (uns) gefällt!“. Lieder aus dem Gotteslob zum Mitsingen und einige solistische Darbietungen des Quartetts kamen bei dem Gottesdienst zu Gehör – ein Genuss!