Medizin in Moers „Ein echter Meilenstein für die Patienten“

In einer Bauzeit von 1,5 Jahren stellte Karlheinz Schlapeit, Architekt des St.-Josef-Krankenhauses Moers, die komplette Abteilung im Erdgeschoss des Hauses neu her. Wo früher die Küche angesiedelt war, wurde das Gebäude entkernt und die Fläche der alten Urologie neu hergestellt und sogar verdoppelt. Nachdem diese am Donnerstag durch Pastoralreferentin Katharina van Meegeren eingesegnet worden waren, werden nun in den nächsten Wochen die letzten Feinarbeiten und Schliffe durchgeführt. Eine neue Röntgenanlage ist schon installiert, die zweite wird aus dem Untergeschoss in die neuen Räumlichkeiten umgebaut werden. „Die Urologie befindet sich auf dem neuesten Stand der technischen Entwicklung und repräsentiert die aktuellen hygienischen Standards“, so der Architekt.