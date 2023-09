St.-Josef-Krankenhaus Moers informiert Was man über Sepsis wissen muss

Entstehung Eine Sepsis entsteht aus einer Infektion heraus. Krankheitserreger wie Bakterien, Viren oder Pilze dringen in den Körper ein und vermehren sich rasch. Die häufigste Ursache für eine Sepsis sind Atemwegserkrankungen wie Lungenentzündung (Pneumonie), es folgen Infektionen des Bauchraumes (zum Beispiel Darmentzündungen, Entzündungen der Gallenblase) und Harnwegsinfekten. „Aber auch andere Infektionen, zum Beispiel der wie Infektionen der Herzklappen, des zentralen Nervensystems oder von Knochen, Haut- und Weichteilen, können ursächlich für eine Sepsis sein“, sagt Dr. med. Michael Jonas, Ärztlicher Direktor und Orthopäde. In manchen Fällen kann trotz umfangreicher diagnostischer Maßnahmen der Infektionsherd nicht bestimmt werden. Theoretisch kann eine Sepsis aus jeder Infektion entstehen.



Warum ist Sepsis so gefährlich? Sepsis, oft als „Blutvergiftung“ bezeichnet, ist die schwerste Form einer Infektion und endet unbehandelt oft tödlich. Jährlich erkranken in Deutschland mindestens 230.000 Menschen daran, mindestens 85.000 sterben daran. Im Krankenhaus sterben doppelt so viele Menschen an einer Sepsis als an einem Schlaganfall und Herzinfarkt zusammen. Dabei wäre ein großer Teil der Erkrankungen und Todesfälle vermeidbar, denn Prävention, Früherkennung und passgenaue Antibiotikabehandlung sind entscheidend, um die Zahl der Sepsis-Fälle und Todesfälle zu reduzieren.



Wer ist besonders gefährdet? Besonders gefährdet sind Menschen mit chronischen Erkrankungen, zum Beispiel der Lunge, Leber oder des Herzens, Menschen mit geschwächtem Immunsystem, zum Beispiel Diabetes-, Krebs-, Dialyse- oder AIDS-Patienten, Menschen ohne Milz, Menschen über 60, schwangere Frauen und Mütter nach der Geburt, Früh-, Neugeborene und Kinder bei fehlenden Impfungen (zum Beispiel gegen Grippe, RSV, Pneumokokken oder Covid-19), Menschen, die unter einer Mangelernährung leiden, Drogen- oder Alkoholabhängige, Menschen bei denen eine Operation noch nicht lange her ist (unter vier Wochen), Menschen mit einer künstlichen Herzklappe oder Gelenken, Menschen, die schon einmal an einer Sepsis erkrankt waren. Diese Risikogruppen sollten bei begrenzten Infektionen frühzeitig hausärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.