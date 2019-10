Infonachmittag : Dem Schlaganfall vorbeugen

Moers Das St.-Josef-Krankenhaus informiert am 28. Oktober, dann ist Weltschlaganfalltag.

Jährlich erleiden in Deutschland ungefähr 250.000 Menschen einen Schlaganfall. Mit steigendem Lebensalter steigt auch das Risiko, einen Schlaganfall zu bekommen. Aber auch jüngere Menschen kann „der Schlag treffen.“ Ein Schlaganfall ist eine akute Durchblutungsstörung, die zum Absterben von Nervenzellen führt. „Charakteristisch für einen Schlaganfall ist das plötzliche Auftreten von neurologischen Ausfällen“, sagt Stefan Isenmann, Chefarzt der Klinik für Neurologie und Neurophysiologie am St.-Josef-Krankenhaus Moers. „So können zum Beispiel Lähmungen an einem Arm oder einer Gesichtshälfte auftreten, Geh- und Gleichgewichtsstörungen, aber auch Sprach- oder Sehstörungen.“

Die soeben neu überregional zertifizierte Stroke Unit am St.-Josef-Krankenhaus ist auf die Behandlung von Patienten mit akuten Schlaganfällen spezialisiert und versorgt Patienten rund um die Uhr optimal. Zum Schlaganfalltag am St.-Josef-Krankenhaus am Montag, 28. Oktober n der Zeit von 16.30 bis 18 Uhr informiert Isenmann, was jeder einzelne zur Vorbeugung eines Schlaganfalls tun kann. Anke Lührs, leitende Oberärztin in der neurologischen Klinik, zeigt die Möglichkeiten der Schlaganfallbehandlung im St.-Josef-Krankenhaus auf.