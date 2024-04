St.-Josef-Krankenhaus in Moers Herausragende Versorgung bei Oberschenkelhalsbruch

Diese Qualität beginne in der Zentralen Notaufnahme, in der rund um die Uhr ein Team aus Notfallmedizinern und Altersmedizinern zur Verfügung steht, um Patienten zu versorgen. „Diese Rund-um-die-Uhr-Versorgung erstreckt sich auch auf den Operationssaal, die Intensivstation - falls erforderlich – sowie eine unmittelbar nach der Operation beginnende physiotherapeutische Übungsmaßnahme“, so das Krankenhaus weiter. „Auch an Wochenenden und Feiertagen steht ein Team von Krankengymnasten bereit, um ältere Menschen unmittelbar nach der Operation wieder mobil zu machen und nahezu allen Patienten so eine Rückkehr in ihr gewohntes Umfeld zu ermöglichen.“