150 Jahre St. Josef Moers : Ein großes Kirchweihfest zum Jubiläum

Der Auftritt dieses Ensembles wurde auf den Kastellplatz übertragen. Foto: Norbert Prümen

Moers Die katholische Kirchengemeinde St. Josef feierte das 150-jährige Bestehen mit vielen Aktionen, Musikbeiträgen und Kunstausstellungen vor und in der St.-Josef-Kirche in Moers. Bischof Felix Genn leitete am Sonntag das Pontifikalamt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jutta Langhoff

Mit einem riesigen Jubiläumsfest beging die katholische St.- Josef-Gemeinde in Moers an diesem Wochenende ihr 150-jähriges Bestehen. Zwei Tage lang erlebten die Besucher unter dem Titel „Stein- und Sternenstaub“ auf dem Kastellplatz und in der Kirche ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Ausstellungen, poetischen Vorträgen sowie informativen und kulinarischen Angebotsständen. Den Beginn verkündeten am Samstag um 18 Uhr die Glocken vom Turm der Kirche. Zu diesem Zeitpunkt war der mit einer riesigen, kreisrunden Zeltplane überspannte Sitzbereich vor der nicht weniger riesigen Bühne noch recht spärlich besetzt, was sich allerdings im Laufe der nächsten Stunde deutlich änderte.

Das Pontifikalamt zum 150-jährigen Kirchweihfest leitete Bischof Felix Genn (rechts) in der Josefskirche. Foto: Norbert Prümen

„Sie werden eine fulminante Zeitreise erleben“, hatte Pfarrer Herbert Werth, Dechant des aus den Gemeinden Moers, Kamp-Lintfort und Rheinberg bestehenden Dekanats, in seiner Eröffnungsrede versprochen, und so war es dann auch. „Gerade, weil wir im Moment in einer schwierigen Zeit sind, müssen wir aus uns rausgehen und dürfen wir uns nicht in ein Schneckenhaus verziehen“, erklärte er wenig später auf die Frage, ob angesichts der augenblicklichen Missbrauchsdiskussion ein so großes Fest von vielen Leuten als nicht ganz angemessen betrachtet werden könnte. „Ich denke, da hat Herr Werth recht“, stimmte ihm Katrin Schneider zu. Sie, ihr Mann Christopher und ihre vier Söhne sind seit vielen Jahren aktive Mitglieder der Moerser St. Josef-Gemeinde.

Info Religiöse Heimat für viele Menschen Geschichte Die St. Josef Kirche wurde im Jahr 1871 eröffnet, um der damals rapide wachsenden Zahl von aus Schlesien, Italien und Österreich eingewanderten, katholischen Arbeitern eine religiöse Heimat zu geben. Das Kirchengebäude erlebte im Laufe der Zeit diverse Sturm- und Brandschäden sowie starke Kriegszerstörungen.

„Ich würde uns schon als kritische Katholiken bezeichnen, finde die Idee, das Ganze so offen in die Stadt zu tragen, aber gut. Damit die Leute sehen, ja, es geht auch anders“, erklärte sie. Für eine andere Moerserin spielte das keine Rolle. „Ich bin keine Katholikin“, bekannte sie. „Es ist halt nicht alles perfekt. Wenn ich das alles an mich heran lassen würde, könnte ich nur noch zuhause bleiben.“ Die 66-Jährige war an diesem Samstag hauptsächlich aus geschichtlichem und musikalischem Interesse zu dem Fest gekommen und wurde nicht enttäuscht. „Alles beginnt mit einem verschwindend kleinen Punkt“, startete der ehemalige Schlosstheater-Schauspieler Patrick Dollas das im Programm-Flyer als „poetisch-konzertante Bildreise durch Zeit und Ewigkeit“ angekündigte Programm mit einem mystisch-märchenhaften Wortbeitrag zur Entstehung des Universums.