Christliche Tradition : Sternsinger machen sich auf den Weg

Alle Sternsinger-Kinder aus Moers trafen sich zum Aussegnungsgottesdienst in der St.-Josef-Kirche. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Moers St.-Josef-Gemeinde hat doppelt so viele Anmeldungen von Kindern wie im Vorjahr.

Zu Beginn jedes Jahres rund um den 6. Januar ziehen Tausende Kinder als Heilige Drei Könige verkleidet von Haus zu Haus. Als Sternsinger sammeln sie Geld für den guten Zweck. Das Dreikönigsfest ist eines der ältesten christlichen Feste und ist vor allem in katholischen Regionen verbreitet.

In Moers nehmen aber nicht nur katholische Kirchen, sondern auch evangelische Gemeinden wie die in Asberg an der Aktion teil. Auch Sternsinger der Gemeinden St. Ludger, St. Bonifatius und St. Josef sind mit kleinen Gruppen unterwegs.

Elisabeth Marquardt koordiniert die Sternsinger-Aktion für die Gemeinde St. Josef und hat in diesem Jahr 30 Kinder für das Sternsingen gewinnen können. „Es sind doppelt so viele Kinder mit dabei wie im Vorjahr“, sagt sie. Die Werbung habe gut geklappt und einige Kinder hätten auch ihre Freunde mitgebracht. Trotzdem könnten die 30 Kinder bei weitem nicht alle Straßenzüge im Gebiet abdecken. Es sei immer ein bisschen Glück dabei, die Kinder auch vor dem eigenen Haus anzutreffen, so Marquardt.

Das Matthäus-Evangelium überliefert, dass Weise aus dem Morgenland zur Krippe kamen, um das neugeborene Jesuskind zu sehen. Das Dreikönigsfest erinnert an das Erscheinen Gottes in der Welt (griechisch: „epiphaneia“), weshalb der Tag auch Epiphanias genannt wird. Dass es sich um drei Könige gehandelt haben soll, wurde aus der Zahl und der Kostbarkeit der Geschenke – Gold, Weihrauch und Myrrhe – abgeleitet. Die Namen Caspar, Melchior und Balthasar erhielten sie wohl um das 8. Jahrhundert herum. Nach katholischer Überlieferung fanden sie ihre letzte Ruhe in einem goldenen Sarg im Kölner Dom. Jedes Jahr am 6. Januar können Besucher dort einen Blick auf die Gebeine werfen.

Bis zum 6. Januar sind auch die Sternsinger der Gemeinde St. Josef in Moers unterwegs. Die gesammelten Spenden kommen dem Kindermissonswerk in Aachen zugute.