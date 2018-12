Weihnachten in Moers : Kinder erleben das Abenteuer Krippenspiel

Probe in St. Ida: Maria und Josef sind auf der Suche nach einer Herberge. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

MOERS Ein Heiligabend ohne Krippenspiel – für viele ist das undenkbar. In den vergangenen Wochen haben Jungen und Mädchen in den Kirchengemeinden fleißig für die Aufführungen geübt. Wir haben die Generalprobe in St. Ida Moers besucht.

Von Peter Gottschlich

„Es ist ein Abenteuer, eine Herausforderung.“ Annika Szautner fiebert diesem Abenteuer entgegen, wie 20 Kinder in der Kirche St. Ida in Eick. Die Neunjährige ist beim diesjährigen Krippenspiel ein Engel, der seine Freude über die Geburt Jesu musikalisch transportiert, indem er eine Geige spielt. „Ich finde es schön, anderen zu zeigen, dass Jesus geboren wurde“, berichtet die Viertklässlerin in ihrem weißen Engelskostüm mit kleinen, goldenen Flügeln mit Blick auf Heiligabend. „Ich bin schon das dritte Mal dabei.“

Für die Kinder ist das Krippenspiel „ein Abenteuer, eine Herausforderung“, genauso wie das weihnachtliche Geschehen „ein Abenteuer, eine Herausforderung“ für Maria und Josef war. Die Kinder stellen in Eick ihre Schwierigkeiten nach, einen Platz in einer Herberge zu finden, wobei die beiden Herbergswirte, Lukas Binn (10) und Levanna Histermann, sich später ärgern, Maria, Nele Spettmann (10), und Josef, Anthony Vucica (9) nicht aufgenommen zu haben. Sie zeigen Jesu Geburt in einer Futterkippe in einem Stall. Und sie ziehen in der „Stillen Nacht“ als Hirten zum Stall, um Gottes Sohn zu sehen, nachdem sie alles von Engeln verkündigt bekommen haben.

Viermal haben die Kinder in Eick für das Abenteuer im doppelten Sinne geübt, das sie Heiligabend um 15 Uhr beim Familiengottesdienst in der Kirche St. Ida präsentieren. Dazu kam am Donnerstagabend die Generalprobe, in der Regisseurin Ivonne Manderfeld den letzten Feinschliff vornahm. „In den meisten Moerser Kirchen gibt es Familiengottesdienste mit Krippenspielen“, weiß Pastoralassistentin Svenja Nöllen. „Viele beginnen um 15 und um 16 Uhr, einige auch um 17 Uhr.“

Zusammen mit Pfarrer Prabhu Sirumani gestaltet die angehende Pastoralreferentin den Gottesdienst, in dessen Mittelpunkt das Krippenspiel steht. Es dauert 20 Minuten, darin werden auch Weihnachtlider gesungen, zum Beispiel „O du fröhliche“. Die beiden haben alles auf die Kinder abgestimmt. Zum Beispiel lassen sie um den quadratischen Altarraum einen Teppich legen, auf den sich die Mädchen und Jungen setzen können, um Teil des Abenteuers des Weihnachtsgeschehens zu werden.

Oft sind es Mitschüler der jungen Schauspieler, manchmal auch Brüder oder Schwestern. „Es macht mir Spaß“, erzählt Maria, Nele Spethmann, die das dritte Mal beim Krippenspiel in Eick dabei ist. „Ich kann den Text auswendig. Am Anfang habe ich einen Zettel bekommen. Da stand er drauf.“

Das sieht Josef-Drasteller Anthony Vucica genauso. „Spielen ist nicht so langweilig wie Zuschauen“, findet der junge Schauspieler, der in den letzten beiden Jahren Hirten spielte. „Alles, was Gott angeht, finde ich interessant. Deshalb bin ich Messdiener, als einziger von der Eicker Grundschule.“