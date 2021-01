Sportpark Asberg : Vorarbeiten für den Neubau starten

Das ist der aktuelle Entwurf für den neuen Sportpark in Asberg. Die Vorabeiten beginnen in den nächsten Wochen. Foto: MP Landschaftsarchitekten

Moers Aus dem Sportplatz in Asberg wird ein Sportpark. Erste Arbeiten sollen in den nächsten Wochen starten. Auch die Grünflächen werden neu gestaltet.

In Asberg beginnt in den nächsten Wochen der Umbau der alten Anlagen an der Asberger Straße. Die öffentlichen Grünflächen werden ebenfalls neugestaltet. Im Rahmen der Vorarbeiten seien westlich der Tennisplätze einzelne Bäume mit der Rußrindenkrankheit entdeckt worden, teilt die Stadt Moers mit. Sie müssten zusätzlich entfernt und aufgrund der übertragbaren Infektionskrankheit fachgerecht entsorgt werden. Anschließend sollen die notwendigen Rodungen für die Umsetzung der Planung zum Sportpark Asberg folgen. Für die neue Wegeverbindung auf dem Areal wird ein etwa vier Meter breiter Korridor geräumt. So soll die Anzahl der über die Jahre gebildeten Trampelpfade auf einen einzelnen Leitweg reduziert werden. Die Rodungsarbeiten werden voraussichtlich bis Freitag, 15. Januar, dauern. Die Waldbereiche werden kurzzeitig abgesperrt. Ein Teil der Trampelpfade wird in Abstimmung mit der örtlich zuständigen Forstbehörde mit Laubgehölzen aufgeforstet. Zeitgleich erfolgt die durch den Landesbetrieb Wald und Holz NRW begleitete Durchforstung des nördlich der Sportanlage gelegenen Wäldchens als Pflegemaßnahme.