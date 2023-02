Sportevent in Moers und der Region Enni-Laufserie startet mit Neuerung

So freuen sich die Partner auf vollkommen unbelastete Läufe, die erstmals seit 2019 ganz ohne Coronaschutz-Maßnahmen auskommen werden. „Wir wollen Werbung für den Laufsport machen“, so die Laufexperten unisono. In Summe aller Läufe rechnen die Vereine auch 2023 mit mehr als 5000 Frauen, Männern, Kindern und Jugendlichen, die die Laufschuhe schnüren und mit Freunden, Verwandten und Vereinskollegen jede einzelne Veranstaltung zu einem Volksfest machen. Das Potential ist da. Ob durch die Stadt oder wie beim Donkenlauf über Land – auch 2023 hat jeder Lauf seinen eigenen Charakter und Reiz. Dabei gilt das bewährte Konzept. Bei vier Starts wird es weiterhin ein Streichergebnis geben. Dennoch, auch wer sich am Anfang keinen Aussetzer leistet, sollte in Xanten dabei sein. Denn der ist als Stadtlauf in der Abenddämmerung und bei spätsommerlichen Temperaturen stets ein besonderes Erlebnis für Läufer und Zuschauer. Mit im Boot sind wie gewohnt auch Partner, wie etwa die Experten der Bunert-Laufläden, die den Aktiven Tipps und Trainingspläne geben. Die ersten 500 angemeldeten Läuferinnen und Läufer erhalten einen Starterbeutel samt Laufserienshirt, den es entweder vor dem ersten Startschuss beim Enni-Schlossparklauf in Moers oder beim Enni-Brunnenlauf in Sonsbeck gibt.