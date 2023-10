Wegen Schiedsrichter-Mangel Partie der BG Lintfort bei den SW Baskets Wuppertal fällt aus

Dass der Schiedsrichter-Mangel im WBV in den vergangenen Jahren immer größer wurde und die Verantwortlichen schon mehrfach davor gewarnt hatten, dass es zur Absage von Spielen kommen könnte, wenn die Not einmal zu groß sei, ist bekannt. Neu ist allerdings die Dimension – dass der WVB die Notbremse ziehen und eine Regionalliga-Begegnung absagen muss, weil nicht genügend geeignete Unparteiische zur Verfügung stehen, war in jüngster Vergangenheit noch nicht der Fall.