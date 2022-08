Voltigierer aus Moers gewinnt Gold : Bela Lehnen erfüllt sich Europameister-Traum

Moers Der Voltigierer aus Moers gewann bei der Junioren-EM in Ungarn die Goldmedaille. Der 17-Jährige erturnte sich auf dem Rheinländer-Wallach Formel 1 d.C. den ersten Rang mit 8,237 Punkten.

2016 war Voltigierer Bela Lehnen als Elfjähriger durch die Rheinische Post zum „Nachwuchssportler des Monats März“ gekürt worden. Damals sagte der Moerser, dass er mal an einer Europameisterschaft teilnehmen möchte. Jetzt, sechs Jahre später, wurde dieser Traum erfolgreich erfüllt – mit dem Gewinn der EM-Goldmedaille.

Ende Juli machten sich der 17-Jährige, Longenführerin Alexandra Knauf und Rheinländer-Wallach Formel 1 d.C. mit dem Team Deutschland auf zur Junioren-Europameisterschaft nach Kaposvàr in Ungarn. Nach den ersten Trainingseinheiten vor Ort und der EM-Eröffnungsfeier wurde es ernst. Der Wettkampf begann mit dem Pflichtteil. In dem Teilnehmerfeld mit 13 Startern turnte sich der Moerser mit einer Wertnote von 7,982 auf die Spitzenposition. Nach einem Tag Pause ging’s mit dem ersten Kürdurchgang weiter. Nach der ersten Runde, bestehend aus der Pflicht und Kür, lag Lehnen weiterhin in Führung.