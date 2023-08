Moerser gewinnt in München Gold Voltigierer Bela Lehnen ist Deutscher U21-Meister

Bela Lehnen, der 2022 Deutscher Junioren-Meister geworden war, erwischte im Pflichtdurchgang auf seinem Pferd Formel 1 d.C. mit Alexandra Knauf an der Longe einen guten Start und setzte sich mit 8,395 Punkten an die Spitze. Weiter ging‘s mit dem Technikprogramm. Hier musste der Soldat der Sportfördergruppe drei vorgegebene Elemente in einer ansonsten frei gestalteten Kür präsentieren. Er erzielte 8,343 Zähler und festigte seine Führung. Im finalen Kür-Durchgang zeigten der Moerser und sein Pferd abermals eine konstant gute Leistung. Somit ging der U21-Titel verdient an Bela Lehnen. Mitte September fährt der 18-Jährige zum Saisonabschluss zur Senioren-DM nach Verden, wo er mit dem Team Norka vom VV Köln-Dünnwald bei den Gruppen als auch im Herren-Einzel antreten möchte.