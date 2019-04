Fussball : VfL Repelen wird noch nicht nervös

Der FC Meerfeld (rotes Trikot) tritt heute in Dilkrath an. Foto: Oleksandr Voskresenskyi

Niederrhein Der Fußball-Bezirksligist VfL Repelen will am Mittwochabend gegen den TDFV Viersen zurück in die Erfolgsspur. Auch der SV Schwafheim und der FC Meerfeld sind im Einsatz.

Fußball-Bezirksligist VfL Repelen möchte im Heimspiel gegen den TDFV Viersen am Mittwochabend ab 20 Uhr zurück in die Erfolgsspur. Nur eines der fünf Spiele seit Jahresbeginn hat der VfL, der noch auf Platz eins überwintert hatte, gewonnen. Trainer Sascha Weyen mahnt zur Ruhe: „Wir müssen gucken, dass wir uns stabilisieren.“ Seine Mannschaft hatte am vergangenen Sonntag bei der 1:2-Niederlage in Schwafheim gut angefangen, sich anschließend aber zu viele Schnitzer geleistet. „Wir müssen den einen oder anderen Fehler ansprechen und das möglichst sofort besser machen.“

Allerdings verliert der erfahrene Trainer nicht die Nerven: „Ich war auch derjenige, der die Dinge in der erfolgreichen Hinrunde realistisch eingeordnet hat. Wir müssen jetzt ruhig bleiben. Unsere Ausgangslage ist immer noch besser als die der anderen Mannschaften“, sagt Weyen. Tatsächlich sind die Repelener zwar mittlerweile Zweiter mit drei Punkten Rückstand auf die DJK/VfL Giesenkirchen, könnten allerdings aufgrund zweier weniger absolvierter Spiele aus eigener Kraft an die Spitze zurückkehren. Damit das so bleibt, muss Repelen allerdings gegen Viersen punkten. Im Vergleich zum Spiel in Schwafheim wird voraussichtlich Sadin Hodzic (zuvor krank) wieder dabei sein. Ansonsten bleibt der Kader unverändert.

Der SV Schwafheim ist derweil beim VfL Tönisberg zu Gast. Fehlen werden weiterhin David Sarpong und Raphael Weigl (verletzt). Torwart Kevin Krämer steht wieder zur Verfügung. Gegen Repelen hatte ihn Julian Berk aus der zweiten Mannschaft vertreten, der unter der Woche aber ohnehin berufsbedingt verhindert ist. SV-Trainer Manfred Wranik lobt: „Julian hat ein überragendes Spiel gemacht.“ Das trifft auch auf die restliche Mannschaft zu und daher sagt der Coach: „Wenn wir wieder so auftreten, nehmen wir auch in Tönisberg etwas mit. Wenn nur zwei Spieler etwas nachlassen, bekommen wir aber riesige Probleme, weil der Gegner eine richtig starke Mannschaft hat.“

Außerdem tritt der FC Meerfeld am Mittwochabend bei Fortuna Dilkrath an. „Uns fehlen noch sechs Punkte bis wir die für den Klassenerhalt nötigen 40 Punkte haben und die möchte ich möglichst schnell holen“, gibt Meerfelds Trainer Thomas Geist das Ziel für die kommenden Wochen und für heute Abend aus. Durch die Ausfälle von Kosta Jovic (gesperrt) und Stefan Kleinwegen (beruflich verhindert) wird die Ausfallliste länger. Und noch eine Erschwernis kommt auf Thomas Geist und sein Team zu: „Der Platz in Dilkrath ist extrem klein. Ich finde es eigentlich schon ein Unding, dass man dort überhaupt spielen darf. Da wird wenig Fußball zustandekommen.“

Eren Okumus wechselt vom TV Asberg zum FC Meerfeld.