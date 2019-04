Fußball am Niederrhein : VfL Repelen sucht Selbstvertrauen nach vier Niederlagen

Niederrhein Fußball-Bezirksliga VfL ist seit vier Spielen sieglos. Heute geht es gegen den SV Mönchengladbach

In der Fußball-Bezirksliga spielt der VfL Repelen am Donnerstagabend um 20 Uhr gegen den SV Mönchengladbach. „Wir werden versuchen, zu gewinnen und uns irgendwie etwas Selbstvertrauen zurückzuholen“, erklärt Trainer Sascha Weyen, dessen Mannschaft zuletzt viermal in Folge sieglos geblieben war.

In der Gruppe 4 spielt der VfB Homberg II um 19.45 Uhr bei Fortuna Bottrop. Die Homberger stecken in einer Ergebniskrise bei mittlerweile vier Niederlagen in Folge. Dadurch verlor der VfB II auch in der Tabelle einige Plätze, ist nun Siebter. Unter anderem zog Gastgeber Bottrop vorbei. Zumindest das könnte Homberg II heute mit einem Auswärtssieg korrigieren.