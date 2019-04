Fußball : VfB Homberg reist zum Angstgegner

Niederrhein Gegen den VfB Hilden konnte der Spitzenreiter der Fußball-Oberliga in keinem der vergangenen acht Duelle gewinnen. Am morgigen Sonntag gibt es eine neue Chance.

Soviel ist sicher: Eine Aufstiegsfeier wird es für den VfB Homberg an diesem Wochenende noch nicht geben. Selbst wenn der 1. FC Bocholt sein Spiel gegen den SC Velbert verlieren sollte, werden die Homberger Fußballer am Sonntagnachmittag gegen 17.50 Uhr noch nicht die erforderliche Punktzahl erreicht haben, um den gefühlt bereits sicheren Aufstieg in die Regionalliga West auch rechnerisch schon einzutüten. Etwas zu feiern könnte es für den Spitzenreiter der Fußball-Oberliga und Ihren Trainer Stefan Janßen nach dem Duell beim VfB Hilden (16 Uhr) im Stadion an der Hoffeldstraße am morgigen Sonntag trotzdem geben.