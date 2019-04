Fussball-Oberliga : VfB bleibt in 2019 weiter ungeschlagen

Tiefe Gangart am Spielfeldrand: Trainer Stefan Janßen. Foto: Rittershaus

Homberg Fußball-Oberliga: Spitzenreiter VfB Homberg muss sich beim 1. FC Monheim mit einem 1:1 zufrieden geben. Die Konkurrenz holt etwas auf, bringt den Primus aber nicht in Bedrängnis. Max Clever zieht sich Muskelfaserriss zu..

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Putz bröckelte am 26. Spieltag ein wenig – genug Mörtel hat der VfB Homberg aber noch immer im Eimer. Zu kitten gibt es für den Spitzenreiter der Fußball-Oberliga aber auch nach dem 1:1 (1:0) beim 1. FC Monheim noch nicht wirklich etwas. Die siegreichen Konkurrenten aus Baumberg und Bocholt konnten ihren Rückstand auf zehn beziehungsweise zwölf Punkte verkürzen – in akute Bedrängnis bringt das den Ligaprimus, der weiterhin mit weißer Weste durch das Jahr 2019 spaziert, aber nicht.

Trainer Stefan Janßen fand sich nach windigen 90 Minuten im Monheimer Rheinstadion jedoch nur zähneknirschend mit den Remis ab. „Es war ein tempo- und abwechslungsreiches Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten“, fasste der Coach die Begegnung mit dem Sechsten zusammen. Die klareren Chancen sah er allerdings auf eigener Seite. Und so tat sich der Coach schwer, das Ergebnis als Punktgewinn betrachten zu können. „Wir waren näher dran, das Spiel zu gewinnen, als es zu verlieren.“

Aufgrund der Ausfälle des gesperrten Mike Koenders sowie der angeschlagenen Kicker Dennis Wibbe und Metin Kücükarslan ging der VfB in Person von Jerome Manca, Pierre Nowitzki und Max Clever mit drei Umstellungen in die Partie – aus der Janßen Letztgenannten nach nur zwei Minuten wieder herausnehmen musste. Der für Koenders in die Innenverteidigung gerückte Clever zog sich im ersten Sprintduell des Tages einen Muskelfaserriss zu und wird die kommenden drei Spiele in den nächsten eineinhalb Wochen wohl verpassen. Mit Justin Walker kam ein ebenfalls angeschlagener Spieler in die Partie und übernahm die linke Außenverteidigerposition, von der aus Thorsten Kogel für Clever in die Mitte rückte.

Aus der Bahn warf diese frühzeitig Umstellung die Homberger aber nicht. „Darauf haben wir gut reagiert“, meinte Trainer Janßen, der sowohl unmittelbar vor als auch nach der Auswechslung bereits die ersten vergebenen Großchancen von Kogel und Manca sah.

Die mangelnde Chancenverwertung sollte sich wie ein roter Faden durch das Spiel ziehen. Während Philipp Gutkowski viel zu tun hatte, das Homberger Tor sauber zu halten, hätte allein Danny Rankl schon für vier Tore auf der Habenseite sorgen können. Doch dem Stürmer stand der Innenpfosten in der 29. Minute bei seinem Kopfball ebenso im Weg, wie beim anschließenden Nachschuss.

Kurz darauf traf Ferdi Acar nach einem Foul an Nowitzki per Strafstoß dann im fünften Spiel in Folge zwischen die beiden Pfosten zum 1:0 ins Schwarze, ehe Patrick Dertwinkel (34.) und Rankl (43.) erneut aus aussichtsreicher Position an FC-Keeper Johannes Kultscher oder am für Rankl an diesem Tag zu kleinen Kasten scheiterten.