Planungen für die Verbandsliga laufen TV Schwafheim bereitet sich schon auf die neue Saison vor

Nichtsdestotrotz soll die Partie am Samstag (19 Uhr) mit der nötigen Ernsthaftigkeit angegangen werden. „In den vergangenen beiden Spielen haben wir eine gute Abwehr gestellt, was auch das Zusammenspiel mit den Torhütern beinhaltet. Dadurch konnten wir dann auch unser schnelles Umschaltspiel forcieren und daran wollen wir auch gegen Schermbeck anknüfen. Gelingt uns das, werden wir ganz bestimmt beide Punkte behalten“, glaubt TVS-Trainer Peter Wiedemann. Das Hinspiel Ende September sagten die Schermbecker ab, womit der TVS auf sein Heimrecht pochen konnte – was dann auch in die Tat umgesetzt wurde. „Bleibt nur zu hoffen, dass sie am Samstag antreten werden.“