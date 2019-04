Handball : TV Kapellen peilt den sechsten Sieg in Serie an

TV Kapellen peilt den sechsten Sieg in Serie an

Moers Der Handball-Verbandsligist empfängt am kommenden Sonntag im Henri-Guidet-Zentrum die HSG Oberhausen.

Der TV Kapellen lässt einfach nicht locker. Die Verbandsliga-Handballer geben auch in der Endphase der Meisterschaft weiter Vollgas und das trotz des aktuellen personellen Notstandes. Die Blau-Weißen haben am kommenden Sonntag um 11.15 Uhr im Henri-Guidet-Zentrum die HSG Oberhausen zu Gast. Der Gegner hat seine Leistungen in den vergangenen Monaten deutlich stabilisiert. Der Verein hat beachtliche Ergebnisse eingefahren und ist daher zurecht in der Tabelle bis auf Platz sechs geklettert.